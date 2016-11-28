Московское метро застыло в рамках флешмоба Mannequin Challenge

Пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter сообщила об участии во всемирном флэшмобе Mannequin Challenge, во время которого люди застывают.

Съемки проходили на станции Лесопарковая, в них были заняты пассажиры, машинисты, кассиры, сотрудники безопасности метро и полицейские.

«Сплоченной команде понадобилось почти 4 часа, чтобы провести почти десяток репетиций и снять два финальных дубля», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что флешмоб Mannequin Challenge набирает все большую популярность, в нем принимают участие люди со всего мира.