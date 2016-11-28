Минтруд анонсировал повышение пособия по безработице

В настоящее время на согласовании в российском министерстве труда находится законопроект, предусматривающий повышение пособия по безработице до уровня прожиточного минимума, передает Rambler News Service со ссылкой на главу департамента занятости населения Минтруда Михаила Кирсанова.

По его словам, обсуждение законопроекта состоится на следующем заседании общественного совета при ведомстве.

Речь идет о том, чтобы пособие, выплачиваемое зарегистрированным на бирже труда безработным россиянам, достигло 7,5-8 тысяч рублей в месяц. Однако это лишь планы на будущее: как констатировал Кирсанов, в настоящее время у российских властей нет возможности поднять размер пособий выше прошлогоднего уровня (от 850 рублей до 4,9 тысяч рублей).

В федеральном бюджете на будущий год под выплату пособий по безработице отведено 43 млн рублей. По данным на октябрь-2016 общий уровень безработицы составил 5,4% от экономически активного населения, увеличившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с двумя предшествующими месяцами.

В общей сложности в России насчитывается около 4 млн безработных граждан, хотя из них только 800 тысяч зарегистрированы, а пособие по безработице получают 700 тысяч человек.