СМИ узнали о связях российских дипломатов с венгерскими неонацистами

Спецслужбы Венгрии располагают данными о том, что российские дипломаты якобы контактировали с неонацистской партией, лидер которой при задержании убил полицейского, сообщает Financial Times.

По данным издания, российские дипломаты и люди в российской военной форме участвовали в тренировках членов венгерской организации «Движение национальный фронт» (MNA), руководство которой исповедовало неонацистскую идеологию.

FT также указывает, что венгерские журналисты получили доступ к переписке лидеров MNA, в которой обсуждалось получение финансовой помощи из Москвы.

Венгерские спецслужбы начали расследовать деятельность MNA после того, как полиция арестовала лидера этой организации Иштвана Дьоркоша. Он называл себя нацистом и считал своим «кумиром» Ференца Салаши, который во время Второй мировой войны был союзником Гитлера, а после занятия Венгрии советскими войсками был казнен за участие в массовых убийствах. По официальной информации, его соратники по партии убили от 10 до 15 тысяч евреев. В ходе полицейской спецоперации Иштван Дьоркош забаррикадировался в своем доме и начал отстреливаться. В результате один полицейский был убит.