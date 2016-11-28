Рогозин рассказал о начале создания ракеты для станции на Луне

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, выступая в госкорпорации «Роскосмос», сообщил о начале разработки новой сверхтяжелой ракеты в рамках реализации проекта создания научной станции на Луне, передает ТАСС.

«Мы по поручению президента, и оно сейчас технически оформляется, переходим к проекту сверхтяжелой ракеты, а это уже совершенно другие нагрузки, возможности. Это возможность реализовать идею лунной научной станции, посещаемой или обитаемой», — заявил Рогозин.

Проект создания такой ракеты был одобрен еще осенью 2014 года, однако позднее ее разработку было решено отложить. Проект не вошел в принятую Федеральную космическую программу на 2016-2025 годы. До 2025 года планируется создать ракету «Феникс». Она станет первой ступенью перспективного сверхтяжелого носителя.