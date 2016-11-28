На реализацию проекта по нацполитике предложено выделить 40 млрд рублей

Проект госпрограммы по реализации национальной политики на 2017-2025 годы, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), в настоящее время проходит финансовое согласование. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя ФАДН Михаила Ипатова.

Как сказано в пояснительной записке к проекту программы, копия которого есть в редакции издания, она направлена на «достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».

Михаил Ипатов сообщил газете, что сейчас проект проходит согласование с профильными федеральными органами исполнительной власти. Если разрешение будет получено, на следующей неделе документ будет направлен в Минэкономразвития и Минфин.

«Мы должны утвердить ряд мероприятий, которые сейчас добавляют федеральные органы исполнительной власти. Свои уже внесли Минкультуры, Ростуризм, Росмолодежь, Роспечать, Минобразования и МВД», — пояснил «Известиям» Михаил Ипатов. Речь идет о молодежных форумах, которые будут посвящены профилактике и противодействию экстремизма на религиозной почве.

Стоимость проекта — 40 млрд рублей, ФАДН могут реорганизовать в министерство.