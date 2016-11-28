Навальный потребовал проверить причастность «повара Путина» к нападению на мужа юриста ФБК

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направит заявления в следственные органы с требованием проверить причастность бизнесмена Евгения Пригожина к нападению на Сергея Мохова, мужа юриста организации Любови Соболь. Об этом сообщается в блоге основателя ФБК Алексея Навального,

По информации Навального, 28 ноября заявления должны были быть направлены в ФСБ, СК и президенту РФ Владимиру Путину. «Мы видим явное нежелание правоохранительных органов расследовать дело, несмотря на его резонанс», — пояснил блогер.

Ранее Любовь Соболь сообщила, что делом о нападении на ее мужа занимается участковый. Между тем, в ФБК считают, что нападение на Мохова связано с профессиональной деятельностью Соболь и, в первую очередь, ее расследованиями против «повара Путина» — бизнесмена Евгения Пригожина.

В своем посте Навальный напомнил, что в Санкт-Петербурге ранее нападали на журналистов, писавших о Пригожине. «Подобные нападения — почерк Пригожина», — написал он. Мы, конечно, не может на 100% утверждать, что за нападением стоит именно Пригожин и его люди. Однако настаиваем, чтобы эта версия была рассмотрена в первую очередь.

В августе Любовь Соболь в своем Facebook сообщила, что Фонд борьбы с коррупцией попросил ФСБ проверить распределение контрактов на ремонт объектов Министерства обороны России общей стоимостью 6,4 млрд рублей. Как считают в ФБК, подряды были распределены между фирмами-однодневками, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В сентябре охранник Евгения Пригожина получил условный срок за нападение на сотрудника ФСБ в Санкт-Петербурге.