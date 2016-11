Татьяна Навка удивилась реакции СМИ на номер о холокосте

Посмотрите обязательно! Один из моих любимых номеров!По мотивам одного из моих любимых фильмов " Жизнь прекрасна"! Покажите этот фильм своим детям, обязательно☝🏻️📹🎥📽 #ледниковыйпериод @tatiana_navka @aburkovskiy PS : Наши дети должны знать и помнить о том страшном времени, которого надеюсь-даст Бог, они никогда не узнают!🙏🏻🙏🏻🙏🏻

