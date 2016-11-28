Татьяна Навка удивилась реакции СМИ на номер о холокосте

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что удивлена «странной» реакцией на номер о холокосте, показанный в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом она рассказала RT.

«Удивительно. Потому что после выхода в эфир шоу было столько звонков от друзей и знакомых о том, как это было прекрасно. Много положительного», — заявила фигуристка.

Ее партнер по номеру актер Андрей Бурковский также высказал свое недоумение.

«Я не знаю, с чем это может быть связано. <...> Мой брат позвонил мне из Израиля и сказал, что номер замечательный. Если есть критика, это немного странно», — заявил Бурковский.

Татьяна Навка высказала предположение, что критики не видели фильма «Жизнь прекрасна», на песню из которого и был сделан номер. В киноленте рассказывается о попавшей в Освенцим семье с ребенком. Отец мальчика пытается убедить его, что все происходящее просто игра, таким образом он пытается беречь ребенка ужасов случившегося.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гордится своей женой, принявшей участие в этом номере.