Татьяна Навка удивилась реакции СМИ на номер о холокосте
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что удивлена «странной» реакцией на номер о холокосте, показанный в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом она рассказала RT.
«Удивительно. Потому что после выхода в эфир шоу было столько звонков от друзей и знакомых о том, как это было прекрасно. Много положительного», — заявила фигуристка.
Ее партнер по номеру актер Андрей Бурковский также высказал свое недоумение.
«Я не знаю, с чем это может быть связано. <...> Мой брат позвонил мне из Израиля и сказал, что номер замечательный. Если есть критика, это немного странно», — заявил Бурковский.
Татьяна Навка высказала предположение, что критики не видели фильма «Жизнь прекрасна», на песню из которого и был сделан номер. В киноленте рассказывается о попавшей в Освенцим семье с ребенком. Отец мальчика пытается убедить его, что все происходящее просто игра, таким образом он пытается беречь ребенка ужасов случившегося.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гордится своей женой, принявшей участие в этом номере.
Посмотрите обязательно! Один из моих любимых номеров!По мотивам одного из моих любимых фильмов " Жизнь прекрасна"! Покажите этот фильм своим детям, обязательно☝🏻️📹🎥📽 #ледниковыйпериод @tatiana_navka @aburkovskiy PS : Наши дети должны знать и помнить о том страшном времени, которого надеюсь-даст Бог, они никогда не узнают!🙏🏻🙏🏻🙏🏻
A photo posted by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Nov 26, 2016 at 11:22am PST