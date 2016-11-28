СМИ узнали о ДТП с участием телеведущего Николая Дроздова

Телеведущий Николай Дроздов на юго-западе Москвы сбил женщину, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего на улице Островитянова. Автомобиль под управлением известного теле- и радиоведущего Николая Дроздова совершил наезд на женщину. По предварительным данным, пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте», — рассказал собеседник агентства.

Агентству стало известно, что пострадавшая госпитализирована. Официального подтверждения информации и ДТП с участием Дроздов ТАСС пока не располагает.