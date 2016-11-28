Кадыров назвал себя недостойным звания «пехотинец Путина»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что пока что не заслужил звания «пехотинец Путина», передает ТАСС.

«Однажды назвал себя пехотинцем Путина, к фразе сразу прицепились, но пока я не заслужил даже этого звания — пехотинца Путина», — заявил Кадыров в интервью агентству.

Руководитель республики подчеркнул, что предан российскому президенту и сочтет за счастье и высшую награду получить от него самое сложное задание.

«Мечтаю об этом! Я выбрал себе командира, Верховного главнокомандующего, и буду ему верен. По работе и по жизни», — сказал Кадыров.

Он также выразил благодарность Владимиру Путину за предоставленную возможность бороться с террористами после гибели первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. «Зная, что я молодой, не образованный, не политик, не экономист, поверил в меня, поручил определенный участок. Я попросил Владимира Владимировича: позвольте достойно умереть, в бою. Больше ничего не хотел. И этим я ему обязан», — подчеркнул чеченский лидер.