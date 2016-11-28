Президент и вице-президент США решили не ехать на похороны Кастро

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, будут ли президент или вице-президент США присутствовать на похоронах кубинского лидера Фиделя Кастро.

«Я могу подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не поедут», — цитирует Эрнеста РИА Новости.

Представитель Белого дома также не смог сообщить, планируется ли поездка в Кубу на траурные мероприятия главы Госдепартамента Джона Керри. В ответ на соответствующий вопрос СМИ он предложил «дождаться пресс-релиза».

Ранее Джош Эрнест заверил, что смерть Фиделя Кастро не окажет негативного влияния на общее стремление США и Кубы к нормализации двусторонних отношений. Заявление о возможном прекращении сотрудничества после смерти Кастро сделал избранный президент США Дональд Трамп.

В Кремле заявили, что на похороны Кастро в качестве представителя от России на высшем уровне поедет спикер Государственной думы Вячеслав Володин.