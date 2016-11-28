Замглавы администрации Одинцово задержан при получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы городской администрации подмосковного Одинцово по подозрению в получении взятки, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следователи располагают предварительными данными о том, что задержанный требовал 8,25 млн рублей от «представителя местной коммерческой организации», в обмен обещая ему согласовать перенос и увеличение площади земельного участка.

Чиновника задержали при получении первой части от затребованной им суммы — 4,5 млн рублей, говорится в сообщении СКР.

«С подозреваемым проводятся следственные действия, расследование дела продолжается», — сообщили в Следкоме.