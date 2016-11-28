СМИ узнали о возможном назначении экс-главы ЦРУ госсекретарем США

Источники в команде избранного президента США Дональда Трампа рассказали, что он рассматривает бывшего главу ЦРУ Дэвида Петреуса в качестве кандидата на пост главы Госдепартамента, передает Bloomberg.

Известно, что встреча Трампа с Петреусом, на которой они, предположительно, обсудят перспективы выдвижения последнего на пост госсекретаря США, должна состояться сегодня, 28 ноября.

Ранее — опять таки со ссылкой на источники в команде Трампа — стало известно, что он рассматривает двух кандидатов на пост главы внешнеполитического ведомства. Речь шла о сенаторе Митте Ромни и бывшем мэре Нью-Йорка Рудольфе Джулиани.