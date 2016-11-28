Банку РПЦ разрешили принимать безвозмездные вклады акционеров

Акционеры банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ), для поддержания финансовой организации смогут вносить в нее безвозмездные вклады, сообщает RNS.

В конце сентября соответствующие изменения, согласованные с Центробанком, были внесены в устав «Пересвета» советом директоров. В Федеральной налоговой службой они были зарегистрированы 15 ноября.

Согласно поправкам, безвозмездные вклады могут вноситься акционерами в любое время «в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал и не изменяют номинальную стоимость акций». Устав «Пересвета» также дополнен положением, которое предусматривает преимущественное право акционеров банка на выкуп допэмиссии акций.

21 октября регулятор ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на полгода, а также мораторий на выплаты кредиторам сроком на три месяца. ЦБ предложил направить на санацию «Пересвета» 106 млрд рублей, а также оздоравливать банк за счет его крупнейших кредиторов через механизм bail-in (принудительную конвертацию требований корпоративных вкладчиков в акции проблемной организации).

Основным акционером «Пересвета» с долей 49,7% являются структуры Русской православной церкви, еще 24,4% принадлежат Торгово-промышленной палате. 12,4% акций «Пересвета» владеет беглый председатель правления банка Александр Швец.