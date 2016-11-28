Песков сообщил о гордости за жену после ее выступления в роли узницы концлагеря

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гордится своей женой, Татьяной Навкой, выступившей вместе с Андреем Бурковским в образе узников Освенцима в шоу «Ледниковый период». Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я не думаю, что это вопрос, который как-то касается Кремля. В силу своей работы я существенно ограничен в возможности как-то это комментировать. Я горжусь своей женой, вот что я могу сказать», — сказал он.

Речь идет о номере, который Навка и Бурковский исполнили в полосатых робах узников Освенцима со звездой Давида на груди. Музыкальным сопровождением стала песня «Beautiful That Way» Николы Пьовани из фильма «Жизнь прекрасна».

Их выступление вызвало диаметрально противоположную реакцию — кто-то из пользователей соцсетей заявлял, что «юродствовать на этой теме преступно», кто-то посчитал, что русских нельзя осуждать, так как они «не понимают, как это выглядит в глазах европейцев». Есть и такие, кто записал, что «это прекрасное напоминание о самом темном часе человечества».