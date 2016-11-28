Погребение в Амфиполе сулит ученым новые находки

Специалисты из лаборатории прикладной геофизики Университета имени Аристотеля в Салониках провели исследования холма Каста вблизи древнего города Амфиполь, где в 2014 году была раскопана крупнейшая гробница на территории Греции. Ученые считают, что в недрах холма, пока не до конца изученного археологами, скрывается еще один древний памятник.

Руководитель лаборатории Григорис Цокас сообщает, что новые «цели» были найдены к западу от уже известной гробницы. «У нас есть трехмерное изображения, и распределение сопротивления показывает, что там что-то есть. Мы предполагаем, что это второй памятник, намного меньше, чем тот, что был найден. И он должен быть исследован», – говорит профессор Цокас. Геофизическое обследование холма Каста было проведено еще в 2014 году, но обработка полученных данных продолжается до сих пор.

Цокас рассказал также, что геофизики нашли в северо-восточной части исследуемого района засыпанный в древности овраг, на месте которого была сооружена насыпь. Геофизик надеется, что полученные им и его коллегами данные позволят археологам наметить участки для новых раскопок на холме Каста.

Гробница в Амфиполе – самое большое из всех захоронений, когда-либо обнаруженных на территории Греции. Например, она в десять раз больше могилы отца Александра Македонского, Филиппа II, в Вергине. Вход в гробницу охраняют два двухметровых сфинкса. От входа вглубь усыпальницы ведет коридор длиною 20 м и шириною 4,5 м, стены которого с обеих сторон украшены росписями. Гробница окружена пятисотметровой стеной из мрамора с острова Тасос. Она датируется 330 – 325 гг. до н.э., то есть самым концом правления Александра Македонского. Исследователи выдвигают разные версии того, кто именно был в ней похоронен. Скорее всего, это один из сподвижников Александра. Называют Антигона Одноглазого, Неарха, Гефестиона и Лаомедона, сына Лариха, некоторые предполагают, что гробница принадлежит матери Александра – царице Олимпиаде. Внутри археологи нашли останки пяти человек.