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28 ноября 2016, 15:33
медицина подготовка космонавтов

Устройство «искусственной тяжести» поможет в тренировках космонавтов

Alan Hargens

Исследователи разработали напоминающее пылесос устройство, предназначенное для предотвращения проблем со здоровьем космонавтов во время дальних космических полетов. Во время выполнения физических упражнений нижняя половина тела космонавта будет размещаться в особой камере, где за счет мощного отрицательного давления возникнет иллюзия гравитации.

Невесомость вызывает целый ряд проблем со здоровьем у космонавтов, в том числе боли в спине и мышцах, ослабление костей и застой жидкости в верхней части тела. Поэтому космические агентства ищут разные способы создания искусственной гравитации на борту корабля. В проекте участвовал Алан Хардженс (Alan Hargens), хирург-ортопед из Калифорнийского университета в Сан-Диего. «Центрифуга, вероятно, самое лучшее, что мы могли бы дать астронавтам, но это очень дорого, и есть также некоторые вопросы безопасности в связи с наличием вращающегося устройства на космическом корабле, – рассказывает он. – Поэтому наше устройство работает как пылесос, позволяя человеку совершать упражнения при своей нормальной массе тела».

Был проведен ряд испытаний аппарата, пока еще на Земле. В одном из них 15 пар однояйцевых близнецов провели по 28 дней лежа на кровати со слегка наклоненной вниз головой. В каждой паре один из близнецов ежедневно по 40 минут проделывал упражнение в аппарате – бег по беговой дорожке. Герметичное уплотнение на талии и мощное всасывание в нижней части позволяли это делать лежа. В результате оказалась, что у контрольной группы сила мышц значительно снизилась, а у тех, кто делал упражнения, этого не произошло. Хардженс и его коллеги считают, что компактный вариант созданного ими устройства может быть использован при пилотируемой экспедиции на Луну или Марс, где решит многие физиологические проблемы участников полета.

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