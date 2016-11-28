Устройство «искусственной тяжести» поможет в тренировках космонавтов

Исследователи разработали напоминающее пылесос устройство, предназначенное для предотвращения проблем со здоровьем космонавтов во время дальних космических полетов. Во время выполнения физических упражнений нижняя половина тела космонавта будет размещаться в особой камере, где за счет мощного отрицательного давления возникнет иллюзия гравитации.

Невесомость вызывает целый ряд проблем со здоровьем у космонавтов, в том числе боли в спине и мышцах, ослабление костей и застой жидкости в верхней части тела. Поэтому космические агентства ищут разные способы создания искусственной гравитации на борту корабля. В проекте участвовал Алан Хардженс (Alan Hargens), хирург-ортопед из Калифорнийского университета в Сан-Диего. «Центрифуга, вероятно, самое лучшее, что мы могли бы дать астронавтам, но это очень дорого, и есть также некоторые вопросы безопасности в связи с наличием вращающегося устройства на космическом корабле, – рассказывает он. – Поэтому наше устройство работает как пылесос, позволяя человеку совершать упражнения при своей нормальной массе тела».

Был проведен ряд испытаний аппарата, пока еще на Земле. В одном из них 15 пар однояйцевых близнецов провели по 28 дней лежа на кровати со слегка наклоненной вниз головой. В каждой паре один из близнецов ежедневно по 40 минут проделывал упражнение в аппарате – бег по беговой дорожке. Герметичное уплотнение на талии и мощное всасывание в нижней части позволяли это делать лежа. В результате оказалась, что у контрольной группы сила мышц значительно снизилась, а у тех, кто делал упражнения, этого не произошло. Хардженс и его коллеги считают, что компактный вариант созданного ими устройства может быть использован при пилотируемой экспедиции на Луну или Марс, где решит многие физиологические проблемы участников полета.