Генетически модифицированные комары будут готовы к весне

Британская компания Oxitec рассчитывает получить разрешение Федерального агентства США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на выпуск в дикую природу генетически модифицированных комаров с целью борьбы с распространением вирусной лихорадки Зика. Если все пойдет по намеченному плану, комары будут выпущены на островах Флорида-Кис у южной оконечности полуострова Флорида весной будущего года. Ранее избиратели графства Монро уже одобрили этот эксперимент во время голосования 8 ноября. Эксперимент может стать первым случаем, когда генетически модифицированные животные будут выпущены в природу на территории США.

Компании еще предстоит выбрать точное место для эксперимента, так как в первоначально запланированном районе – Ки-Хейвен – жители выступили против. «Мы решили, что у нас так много других вариантов на территории графства, что мы можем выбрать другой участок, и не бороться за проведение испытаний в Ки-Хейвене», – говорит Фил Гудман, комиссар по борьбе с комарами на островах Флорида-Кис и последовательный сторонник проведения испытаний.

У самцов комаров Aedes aegypti, над геномом которых поработали специалисты Oxitec, присутствует ген, вызывающий раннюю смерть потомства. В результате эти комары спариваются с самками, но их личинки погибают, не успев вырасти до стадии взрослого комара, когда насекомое становится потенциальным переносчиком болезней. В природу будут выпускаться только самцы, не кусающие людей.

Организаторы рассчитывают, что эта мера поможет значительно снизить численность комаров Aedes aegypti, что весьма важно из-за распространяющейся эпидемии вирусной лихорадки Зика. Весной 2016 года болезнь уже была отмечена на Пуэрто-Рико, а затем и в Майами. Ранее уже были проведены испытания этого метода в бразильском штате Баия, в ходе которых численность комаров там снизилась на 95 %.