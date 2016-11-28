Более тысячи древних гробниц раскопали на востоке Пекина

Во время строительства нового административного здания в районе Тунчжоу на востоке Пекина были обнаружены древние захоронения. Прибывшие на место археологи начали масштабные раскопке и в итоге нашли 1092 древние гробницы.

Находки относятся к периоду Сражающихся царств (Чжаньго шидай), который предшествовал объединению Китая под властью императора Цинь Шихуанди в 221 году до н. э. На территории современного Пекина в то время располагался город Цзи – столица царства Янь.

Beijing Municipal Administration of Cultural Heritage

В раскопках, продлившихся с февраля по сентябрь, приняли участие более двух тысяч человек. Площадь раскопок составила более 40 тысяч квадратных метров. Помимо гробниц археологи раскопали фрагмент древней городской застройки, включающий три улицы, 69 печей для обжига керамики, остатки восьми известковых ям, десять колодцев. Среди находок – керамика, фарфор, изделия из бронзы и железа, всего более 10 тысяч артефактов.