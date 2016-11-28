Путин обсудил с Роухани антитеррор и торговое сотрудничество

Лидеры России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе, сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что оба политика договорились о продолжении плотной совместной работы, призванной обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки в Сирии.

Кроме того, Путин и Роухани высоко оценили нынешний уровень российско-иранского взаимодействия в антитеррористической сфере.

Также в разговоре между двумя лидерами речь шла об «актуальных вопросах российско-иранского сотрудничества» — главным образом о приоритетных двусторонних проектах в сфере экономики и торговли.

Напомним, ход реализации двусторонних договоренностей президент РФ и иранский лидер рассмотрели на личной встрече в Баку 8 августа 2016 года.