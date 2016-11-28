Песков рассказал об осведомленности Путина о каждом шаге Януковича

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину регулярно передают информацию о бывшем украинском лидере Викторе Януковиче — «какие он предпринимает шаги и в каких процессах участвует», цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о том, получает ли президент РФ сведения о судебном процессе по делу «Беркута» и об участии Януковича в этом деле.

На вопрос о том, общался ли Путин с Януковичем в последнее время, пресс-секретарь российского лидера ответить не смог. «Я не располагаю такой информацией», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сегодня сам Янукович заявил, что в дни так называемого Евромайдана не контактировал с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. «Не общался ни одного раза — ни встреч, ни телефонных разговоров», — заверил экс-лидер Украины в ответ на соответствующий вопрос прокурора на заседании по делу о майдане.

Кроме того, Янукович заявил, что ему ничего не известно о предполагаемом приезде Суркова на Украину в период волнений и беспорядков.

Напомним, в начале 2015 года президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на данные Службы безопасности утверждал, что Сурков якобы причастен к произошедшим на майдане событиям, ставшим причиной гибели более сотни участников акций протеста и милиционеров.