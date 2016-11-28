Путин уволил нарушивших запрет на избрание в РАН чиновников

Президент Владимир Путин свои указом уволил нескольких высокопоставленных чиновников, нарушивших его запрет на избрание в Российскую академию наук (РАН). Президентский указ опубликован в понедельник, 28 ноября на сайте Кремля.

От должностей освобождены некоторые сотрудники Управления делами Президента, ФСБ, Минобороны и МВД.

В числе уволенных заместитель главы МВД Александр Савенков, начальник управления главного военного-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров. Все эти чиновники — или академиками, или члены-корреспонденты РАН.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснил, увольнение чиновников связано с их избранием в РАН. Об этом сообщает агенство «Интерфакс».

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в конце 2015 года просил представителей власти воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук. Глава государства также пообещал чиновникам, избранным в состав РАН, предоставить возможность заниматься только научной деятельностью. В конце октября на выборах в РАН баллотировались 25 чиновников, 14 из которых в результате получили академическое звание.