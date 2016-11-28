После увольнения чиновников сайт РАН стал недоступен

Сайт Российской академии наук ras.ru в понедельник оказался недоступен на фоне сообщений об увольнение Путиным избравшихся в РАН чиновников. Об этом сообщает Lenta.ru.

Напомним, 28 ноября президент РФ Владимир Путин уволил ряд высокопоставленных чиновников, нарушивших его запрет на избрание РАН. В числе освобожденных от должностей оказались заместитель главы МВД Александр Савенков, начальник управления главного военного-медицинского управления Минобороны Александр Фисун и начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров и другие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что причиной увольнения стало избрание в российскую академию. В свою очередь, президент Российской академии наук Владимир Фортов сообщил СМИ, что уволенные чиновники будут полезны для науки.