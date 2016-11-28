Украина рассказала о судьбе задержанного в Греции судна

Посольство Украины в Греции взяло под свой контроль ситуацию с украинским рыболовецким судном, которое было отбуксировано на Крит. Об этом сообщил департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

«По прибытии в порт и осмотра судна, по информации греческой стороны, установлено, что его грузом является табачные изделия. Легальность груза устанавливается», — сообщили в посольстве.

Судно прекратило ход в Средиземном море еще 21 ноября из-за механических повреждений. Капитан судна подал сигнал бедствия. На помощь пришел российский корабль «Адмирал Кулаков» и спас всех семерых членов экипажа украинского судна.

Российские моряки взяли судно на буксир и доставили его в греческий порт. Береговая охрана Греции обнаружила на борту крупный груз сигарет, легальность которого устанавливается.