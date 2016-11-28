Кадыров оправдался за фразу об убийстве русских солдат

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью ТАСС опроверг принадлежность ему фразы об убийствах российских военных.

«Никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат. Ни разу не произнес такую фразу! Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в Сеть», — возмутился глава Чечни.

По словам Кадырова, хоть эти слова и получили широкое распространение, но по сути они являются «наглой ложью».

«Да, во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом», — отметил он. Кадыров вспомнил также, что как-то отвозил в Грозный пленных солдат, забрав их у боевиков. Впоследствии их вернули федералам, заявил он. При этом нынешний министр сельского хозяйства республики Муса Дадаев сказал: «Мы не звери. Отнеситесь к ним по-человечески. Пусть едут домой, расскажут матерям и женам, что чеченцы защищают свою землю».

«Конечно, можете решить, что Кадыров боится говорить правду, а то вдруг общество не так отреагирует. Будь я проклят, если не отвечаю, как было! Мне скрывать нечего. Повторяю, я ходил с отцом. Рядом… А он, как муфтий, спас жизни многих и многих военнослужащих», — добавил Кадыров.