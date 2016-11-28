ЦБ отметил снижение популярности сберегательных сертификатов

Объем средств, вложенных в России в сберегательные сертификаты, сократился на 10% за четыре месяца, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из «Обзора банковского сектора» ЦБ.

Так, на 1 июля объем средств, размещенных в этот финансовый инструмент, составлял 599 млрд, а на 1 ноября — 538 млрд рублей. При этом ранее инвестиции в сберегательные сертификаты в России стабильно росли.

«Коммерсантъ» отмечает, что на снижении объема привлеченных средств сказалось ограничение выпуска сертификатов на предъявителя со стороны крупных государственных банков, в том числе Сбербанка и ВТБ. По данным издания, Банк России рекомендовал банкирам не регистрировать новые сберегательные сертификаты на предъявителя. «Письменных рекомендаций не было, но устно регулятор уже некоторое время указывает на то, что к данному инструменту у него есть вопросы», — рассказал один из собеседников издания.

В начале 2016 года в Гражданский кодекс были предложены поправки, предусматривающие отмену предъявительских сберегательных сертификатов. Инициатором этого законопроекта выступил Минфин, который счел, что такой инструмент создает условия для отмывания средств.

Предъявительские сберегательные сертификаты не имеют ограничений по сумме и могут использоваться в качестве расчетного и платежного средства. Ставки по этим сертификатам выше, чем по вкладам, потому что с них не делаются отчисления в АСВ. В крупнейшем российском банке — Сбербанке — максимальная ставка по вкладам составляет 8%, а по сберегательным сертификатам – 8,45%.

Ранее в интервью «Полит.ру» главный экономист агентства Рус-Рейтинг, доцент НИУ ВШЭ Антон Табах, комментируя возражения Сбербанка по ликвидации сберегательных сертификатов на предъявителя, высказал мнение, что запрет подобных сертификатов является чисто технической мерой, которая действительно способна уничтожить один из удобных для отмывания средств инструментов, так что, скорее всего, это решение будет принято.