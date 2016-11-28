Родителей зацеперов обяжут выплачивать штрафы

Мосгордума подготовила законопроект, устанавливающий административную ответственность для родителей, чьи дети занимаются зацепингом. Об этом сообщает The Novosib-room.ru.

Если сейчас КоАП предусматривает штраф в размере 100 рублей за нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте, то ответственность за несоблюдение правил пользования метро и монорельсовой системой в административном кодексе и вовсе не предусмотрена.

Поскольку большинство зацеперов являются несовершеннолетними, то депутаты решили расширить действие нормы и ввести штраф в размере до 5 тысяч рублей за нарушение правил езды на железнодорожном транспорте.