Замглавы ФСИН назвал Дадина «очень талантливым имитатором»

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил об отсутствии подтверждений заявления осужденного гражданского активиста Ильдара Дадина о пытках в карельской колонии в ходе служебной проверки, передает «Интерфакс».

«По результатам проверки факты недопустимых методов воздействия на Дадина, незаконного применения физической силы к осужденному, в связи с чем был причинен вред его здоровью, своего подтверждения не нашли»,— цитирует агентство слова Максименко. Он отметил, что на Дадине не было найдено физических повреждений «ни врачами ФСИН, ни комиссией гражданских врачей районной больницы, ни врачами больницы в Петрозаводске».

Замглавы ФСИН также рассказал, что рекомендованный правозащитным сообществом один из ведущих неврологов-эпилептологов России, доктор медицинских наук Василий Генералов также не выявил травм у заключенного. «Он заявил, что не обнаружил скрытых повреждений и травм, которые были бы видны специалисту даже при отсутствии синяков и внешних гематом даже по прошествии достаточно длительного периода времени»,— уточнил Максименко.

По его словам, Ильдар Дадин, ранее давший письменное согласие на прохождение теста на детекторе лжи у независимого специалиста, после без объяснения причин отказался это сделать. Также он отказался пройти новую электроэнцефалограмму у доктора Генералова.

Как подчеркнул Максименко, ФСИН после получения официального заключения от следственных органов «ставит в этом деле точку». Замглавы ФСИН поблагодарил правозащитников и журналистов, которые «не поддавались на провокации, сохраняли независимость и непредвзятое мнение, проявляли искреннюю заинтересованность в том, чтобы выявить истинное положение дел». По его словам, Ильдар Дадин является «просто очень талантливым имитатором с великолепным артистизмом и потрясающим воображением».