Один из самых богатых депутатов Госдумы досрочно расстался с мандатом

На сайте Госдумы сообщается об отставке депутата Александра Скоробогатько — одного из самых состоятельных народных избранников в составе нижней палаты российского парламента (Forbes оценивает его состояние в 2,3 млрд долларов).

РБК предполагает, что досрочная сдача депутатом мандата «на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий» связана со стремлением Скоробогатько вернуться в бизнес.

Постановление об отставке депутата уже подписано председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, а его проект был подготовлен думским комитетом по регламенту и организации работы.

Документ содержит ссылку на ту статью закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», где говорится о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с утратой российского гражданства или получения гражданства иного государства, а также по «письменному заявлению о сложении своих полномочий».

Источник в «Единой России», которую Скоробогатько представлял в ГД, в беседе с РБК предположил, что его уход из нижней палаты парламента может быть обусловлен желанием вернуться в бизнес.