Песков анонсировал «особенное» послание Путина Федеральному Собранию

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина в этом году будет особенным по содержанию, передает ТАСС.

«Послание президента Федеральному Собранию — это в целом традиционный формат, но ни одно послание не походит на другое» — отметил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько будет отличаться нынешнее обращение Путина от прежних, пресс-секретарь президента сказал, что оно будет иным, но «с сохранением такого главного путинского стержня».

Глава России обратится с посланием к обеим палатам парламента 1 декабря. В нем Путин рассказывает об основных путях развития страны на следующий год, а также отдаленную перспективу.

Напомним, что президент также даст большую пресс-конференцию. Она состоится 22 декабря.