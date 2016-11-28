Кудринский комитет предложил урезать соцподдержку россиян

Возглавляемый экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным Комитет гражданских инициатив (КГИ) предложил сократить в России количество категорий получателей социальной поддержки, передает РБК.

Это предложение изложено в докладе, который специалисты КГИ подготовили совместно с Независимым институтом социальной политики (НИСП).

К примеру, в социальной поддержке предлагается отказать семьям, в которых хотя бы один человек владеет двумя жилыми помещениями, купленным под строительство дома участком земли или автомобилем не старше двух лет.

Кроме того, лишить соцподдержки авторы доклада считают возможным владельцев маломерных судов (кроме моторных лодок), гидроциклов, сельскохозяйственных машин и более двух голов крупного рогатого скота.

Также в КГИ предложили сократить объем социальной поддержки инвалидов, оказывая ее не всем людям с ограниченными возможностями, а лишь «остро нуждающимся».

Свои предложения эксперты обосновали тем, что предоставление соцподдержки не способствует замедлению роста бедности, а из бюджета на нее сейчас уходит 2,6% ВВП РФ — в 2,3 раза больше, чем десять лет назад. По статистике, более половины расходов на соцподдержку составляют выплаты в рамках материнского капитала, а также ежемесячные пособия ветеранам и инвалидам, и субсидии нуждающимся на услуги ЖКХ.