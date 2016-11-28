Совет Федерации отказался пополнить российский стоп-лист

Верхняя палата парламента России не будет заниматься составлением так называемого «патриотического стоп-листа» — списка нежелательных зарубежных организаций, которые могут угрожать национальной безопасности страны, передает ТАСС.

«Мы берем своеобразную паузу и даем возможность нашим ведомствам в том же духе и в том же стиле закончить эту работу, как мы ее начали», — сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он подчеркнул, что не исключается вероятность возвращения к этому вопросу позднее, в случае необходимости. Климов заверил, что к настоящему времени сенаторы сделали все необходимое и не планируют собираться по теме стоп-листа.

В свою очередь, глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что, по информации Генеральной прокуратуры, Минюста, МИД РФ, активизация работы по НКО со стороны Совета Федерации «имеет результат».

Озеров отметил, что деятельность части внесенных в российский стоп-лист организаций признана соответствующей законодательству РФ, а по двум проверки еще не завершены.

Напомним, что «патриотического стоп-листа» был составлен СФ в начале июля 2015 года. Он включает в себя 12 организаций: Фонд Сороса, Национальный фонд демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, фонд «Образование для демократии», Восточно-Европейский демократический центр, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, Крымская полевая миссия по правам человека. С тех пор список ни разу не пополнялся.