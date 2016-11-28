Глава «Почты России» назвал ситуацию вокруг его премии «перегретой»

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов назвал ситуацию, связанную с проверкой законности его премии за 2014 год, излишне «перегретой». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Во всех действиях, связанных с расчетом моего вознаграждения, и "Почта России", и Минкомсвязи руководствовались только подзаконными актами. Здесь возможности для креатива нет, эти акты применимы для всех государственных компаний. Если кто-то посчитает, что они некорректны, тогда нужно менять в целом и пересчитать вознаграждения всем руководителям государственных компаний», — заявил он.

Напомним, Генпрокуратура РФ потребовала возбудить уголовное дело против Страшнова по статье «Злоупотребление полномочиями», а также по статье «Халатность» в отношении двух замминистра связи, принимавших решение о выплате ему премии размером 95,4 млн рублей.

В Минкомсвязи заявили, что с позицией проверяющего органа относительно вознаграждения главы министерство не согласно, и в настоящее время готовится обоснованный ответ прокуратуре.

Дмитрий Страшнов рассказал, что удивлен реакцией Генпрокуратуры, подчеркнув, что на днях была дана «исчерпывающая информация по существующим доходам и правилам начисления бонусов».

Он также сообщил, что не видит причин отказываться от начисленного согласно нормативным актам бонуса.