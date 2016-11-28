В Крыму на месте крушения вертолета обнаружен третий погибший

По уточненным данным, при падении частного двухместного вертолета Robinson в Крыму погибли три человека. Об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте происшествия.

«В 150 метрах от места крушения вертолета найдено тело третьего погибшего», — сказал собеседник агентства. Это, предположительно, пилот.

Ранее сегодня стало известно, что в результате крушения погибли два человека, мужчина и женщина. Вертолет упал в горах в семи километрах от Алушты, вблизи населенного пункта Малый Маяк.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ республики, предположительно, вертолет вылетел из Ялты в Белогорск. В настоящее время работают спасатели и беспилотная авиация ведомства, уточняются принадлежность Robinson и причины его падения.

В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия принимают участие 31 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и 7 единиц техники.