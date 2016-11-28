В Зимбабве выпустили суррогаты долларов США

Резервный Банк Зимбабве начал выпуск квазивалюты, которая внутри страны будет равна американскому доллару в соотношении 1:1, сообщает агентство AP.

Это решение вызвано нехваткой в стране наличных американских долларов, которые с 2009 года являются в Зимбабве официальным платежным средством наравне с рандами ЮАР.

В обращение выпущены купюры номиналом 2 и 5 долларов США на общую сумму 10 млн долларов. Резервный Банк Зимбабве подчеркивает, что новая валюта не будет иметь какой-либо ценности за пределами страны.

В мае власти Зимбабве приняли решение о выпуске суррогатов доллара США. Страна находится под санкциями западных стран с 2008 года, когда правозащитники заявили о нарушениях на выборах и конфискации земель белых фермеров. Данные меры оказали разрушительное влияние на экономику африканского государства. Так, 1 доллар США к лету 2015 года стал стоить 35 квадриллионов зимбабвийских долларов. В 2013 году санкции были сняты со стороны ЕС. Режим ограничительных мер со стороны США в отношении Зимбабве сохраняется.