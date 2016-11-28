28 ноября 2016, 09:32
В Таиланде попал в ДТП автобус с россиянами
В Таиланде на острове Пхукет попал в аварию автобус, который перевозил более 40 туристов из России. Об этом сообщает газета The Phuket News.
При ДТП пострадали трое граждан России.
Автобус свернул в кювет после того, как у него отказали тормоза. Водитель принял такое решение, чтобы не столкнуться на дороге с другими транспортными средствами.
ДТП произошло вечером 27 ноября в провинции Пханг Нга.
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