Вместо Путина на похороны Кастро поедет Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на похоронах лидера кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«По поручению президента спикер Думы Володин возглавит российскую делегацию на похоронах Фиделя сегодня ночью. Он отправится на Кубу. В его делегации также будет сопредседатель межправкомиссии Рогозин, представители министерства иностранных дел, парламентских фракций. Делегация будет достаточно представительной», — уточнили в Кремле.

Дмитрий Песков также пояснил, что Владимир Путин не сможет присутствовать на церемонии прощания с кубинским революционером из-за достаточно напряженной повести дня.

«Идет подготовка к Посланию Федеральному Собранию. Это одно из главных мероприятий президента в течение года, закрепленное в законодательстве. В этой связи Россия на похоронах Фиделя Кастро будет представлена не на высшем, но на высоком уровне, — подчеркнул представитель Кремля.

Фидель Кастро скончался в Гаване 25 ноября в возрасте 90 лет. Он руководил страной с пятидесятых годов. Согласно завещанию революционера, после смерти его тело кремируют.