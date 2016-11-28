Минздрав опроверг одобрение им снижения температуры горячей воды в домах

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай заявил, что ведомство не одобряло предложения по снижению температуры горячей воды в домах на 10 градусов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Салагй рассказал агентству, что министерство допускает снижение температуры воды, но только при соблюдении очень строгих технических условий.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в нагревателе вода должна быть не менее 60 градусов с тем, чтобы на выходе из крана она не была ниже 50 градусов по Цельсию. При такой температуре в течение получаса гибнут патогенные микроорганизмы. Помимо этого, ВОЗ рекомендует раз в 2-3 дня профилактически повышать температуру до 70 градусов, при которой бактерии гибнут мгновенно.

Салагай подчеркнул, что выполнение указанных требований возможно лишь в закрытом контуре водоснабжения, который характерен, в основном, для домов новых типов.

«Данная информация была направлена в Роспотребнадзор для оценки и принятия решения, поскольку именно этот федеральный орган ответственен за данный вопрос. Никакой поддержки или одобрения снижения температуры горячей воды со стороны министерства не высказывалось и не высказывается», — сказал представитель Минздрава.

Напомним, накануне СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили, что Минздрав еще в октябре решил снизить температуру горячей воды в жилых домах.

Напомним, в начале ноября Роспотребнадзор выступил с предложением снизить минимальную температуру горячей водопроводной воды сразу на 10 градусов — до 50 градусов по Цельсию.

Эту инициативу поддержало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.