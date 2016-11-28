Верховный суд рассмотрит иск «Яблока» о нарушениях на выборах в Думу

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России (ВС) на 29 ноября назначила рассмотрение иска партии «Яблоко» о признании недействительными результатов прошедших выборов в Госдуму.

Об этом сообщается на сайте суда. Слушания назначены на 10:00.

В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии уточнило, что в своем иске «Яблоко» указывает на «отсутствие равного доступа кандидатов к выборам и равных возможностей для ведения предвыборной агитации».

Кроме того, в иске отмечается, что на выборах в Думу отсутствовала беспристрастная, открытая и гласная работа избиркомов, а органы государственной власти принимали участие в процессе агитации. Активисты «Яблока» фиксировали недопуск к работе и незаконное удаление с участка кандидатов, наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса, повсеместное нарушение УИКами порядка сортировки бюллетеней и подсчета голосов, выдачи копий протоколов об итогах голосования, сводных таблиц.