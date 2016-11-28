Янукович назвал свои условия перекрестного допроса с Порошенко и Яценюком

Бывший украинский лидер Виктор Янукович назвал свои условия перекрестного допроса с экс-главой правительства Украины Арсением Яценюком, действующим президентом страны Петром Порошенко и спикером Верховной Рады Андреем Парубием, передает ТАСС.

По словам Януковича, он готов принять участие в допросе, если он будет проходить в том же составе, который проводил переговоры при событиях 2014 года.

Отвечая на вопросы киевского суда в режиме видеоконференции из Ростова-на-Дону. экс-президент Украины также заверил, что те трагические события — вооруженный конфликт, повлекший за собой гибель людей, — был спровоцирован нынешней властью страны, а не им.

«С призывами к вооруженному противостоянию, походу на резиденцию президента выступал Луценко (нынешний генпрокурор Украины) и другие руководители майдана», — напомнил Янукович.

Он отметил, что этот настрой на вооруженное противостояние помешал реализации соглашения, которое власти удалось заключить с оппозицией, позволявшего «мирно выйти из ситуации».

«Началась война. Но войну на Украине начала действующая сегодня власть», — заявил экс-президент страны, возложив ответственность за гибель людей на «организаторов майдана», которые «потом силой захватили власть».

Янукович подчеркнул, что ни он сам, ни члены его команды не были заинтересованы в таком ходе событий, который имел место в феврале 2014 года.

Тем не менее бывший президент Украины извинился перед семьями всех пострадавших в те дни на майдане за то, что не смог предотвратить гибель людей.

«Я делал все, чтобы этой трагедии не случилось, и я готов сегодня смотреть вам в глаза и отвечать на все ваши вопросы", — подытожил Янукович.

Он утверждает, что в настоящее время «как никто другой» остается союзником людей, ищущих истину о событиях майдана.

Кроме того, Янукович объяснил, что его решение покинуть страну в 2014 году было обусловлено стремлением предотвратить надвигающуюся гражданскую войну. «Считаю, что это очень опасно не с точки зрения моей жизни, а с точки зрения жизни украинцев», — сказал экс-президент Украины.