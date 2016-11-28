Захарова заступилась за Навку в образе узницы Освенцима

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова резко раскритиковала реакцию иностранных СМИ на выступление фигуристки Татьяны Навки с танцевальным номером на тему холокоста.

Издания, которым этот номер не понравился, Захарова на своей страничке в Facebook назвала «трусливыми лицемерами и лгунами, отрабатывающими политический заказ».

Представитель МИД РФ отметила, что газеты «Haaretz, Daily Mail, Huffington Post и десятки других» внезапно озаботились темой холокоста, обрушившись с критикой на номер Навки, тогда как прежде игнорировали случаи оскорбления памяти и холокоста, и советских солдат.

«Номер им не понравился! Образ узников Освенцима, видите ли, не так воплощен на льду, как надо. Защитники толерантности? Ничего подобного!», — написала представитель МИДа.

Захарова напомнила о том, что «в Европе сносят памятники тем, кто с холокостом боролся», а в Прибалтике «30 лет унижали ветеранов Второй мировой войны, отказывая в гражданстве».

Представитель российского внешнеполитического ведомства также противопоставила реакцию иностранных СМИ на прошлогодний Парад Победы в Москве (зарубежная пресса назвала его «проявлением милитаризма») и на украинские «марши бритых парней со свастикой и факелами».

«И куда разбегаетесь, когда легионеры Ваффен-СС устраивают парады? А когда в Польше официальные лица заявили, что Освенцим освобождали украинцы, а не советские войска?» — написала представитель МИДа.

Свое эмоциональное высказывание Мария Захарова завершила характеристикой раскритиковавших номер Навки изданий, которые, по ее словам, «только коньки обсуждать могут».

Напомним, ранее сама фигуристка выразила недоумение в связи с реакцией СМИ на ее выступление, а ее супруг — представитель президента РФ Дмитрий Песков — рассказал журналистам о своей гордости за сценический образ жены.

Речь идет о выступлении фигуристки на ток-шоу «Ледниковый период», где она участвовала вместе с Андреем Бурковским. Пара вышла на лед в полосатых робах, изображая узников Освенцима.