В России могут смягчить условия продажи алкоголя

Минпромторг России подготовил законопроект, позволяющий продавать алкоголь при предъявлении водительского удостоверения. Нововведение может начать действовать с марта 2017 года, передает «Коммерсантъ».

В настоящее время действует список документов, которые продавец имеет право запросить у покупателя при определении возраста. Сейчас для определения возраста допускается требование паспорта гражданина России, заграничного паспорта, дипломатического или служебного паспорта, временного удостоверения личности, паспорта моряка или иностранного гражданина, военного билета, вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ, удостоверения беженца или свидетельства о предоставлении временного убежища в России.

При этом продажа табачной продукции допускает его подтверждение водительскими правами. В случае принятия соответствующего законопроекта этот документ можно будет предъявить и при покупке алкогольной продукции. Таким образом планируется устранить противоречие, которое наблюдается при продаже товаров с одинаковым возрастным цензом по разному набору документов.

Размер штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетнему составляет 30-50 тысяч рублей для физических лиц, 100-200 тысяч — для должностных, а для юридических — 300-500 тысяч рублей.

В Минпромторге не ответили о готовящихся нововведениях.