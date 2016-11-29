Минздрав заявил о террористической угрозе от бэби-боксов

Заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Олег Филиппов рассказал том, что бэби-боксы могут нести террористическую угрозу, передает «Интерфакс».

«Бэби-боксы — это несертифицированное оборудование, у него не подтверждена безопасность. И второе — обеспечение анонимности, невозможность отслеживания ситуации, увеличивает риск террористических проблем», — пояснил Филиппов.

Он подчеркнул, что «речь идет о том, что в опасности остаются уже более взрослые дети», что является серьезной проблемой.

Напомним, что в августе 2015 года сенатор Константин Добрынин предложил регламентировать установку бэби-боксов. Второй законопроект был разработан сенатором Еленой Мизулиной. Она выступила с инициативой о запрете создания бэби-боксов.

Правительство России заявило о необходимости существенной доработки законопроекта Мизулиной.

Среди россиян есть как сторонники, так и противники бэби-боксов. Некоторые уверены, что такие устройства позволяют уменьшить число смертей новорожденных. Другие утверждают, что закрытие бэби-боксов не решит существующих проблем, связанных с отказами от нежеланных детей.