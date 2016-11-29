BMW отзовет 33 тысячи машин в России

Концерн BMW отзовет из России около 33 тысяч кроссоверов X3 и X4 из-за проблем с креплением детских автокресел. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Росстандарте.

Отзывать будут машины, произведенные с августа 2010 по май 2016 годов. Причиной стала скоба креплений Isofix, которая при разгибании может разомкнуться и второе крепление может не удержать кресло. До ремонта креплений компания порекомендовала владельцам автомобилей пользоваться штатным ремнем безопасности.

Дилеры BMW заменят крепления на всех подпадающих под отзыв автомобилях.

Перечень VIN-кодов будет в ближайшее время опубликован на сайте Росстандарта.

23 ноября представительство немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen сообщило, что отзывает 2764 автомобиля, проданных в России. Причиной стал дефект блокировки дверей автомобиля изнутри, из-за чего при тряске двери могут разблокироваться, что опасно, если в салоне есть ребенок.