В «Единой России» решили ужесточить наказание за дачу взятки

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатывает поправки, ужесточающие ответственность за дачу взятки инспекторам ГИБДД и «откаты» при госзакупках. Об этом говорится на сайте «Единой России».

Как сообщил член комитета, депутат Антон Гетта, инициатива, в частности направлена на решение проблемы, когда одновременно и нарушаются ПДД, и дается взятка.

«Согласно правилам дорожного движения, пересечение сплошной линии является грубейшим нарушением, в результате чего, как показывает статистика, происходят многочисленные ДТП, в том числе с летальными исходами. В данном случае, нарушитель, пересекая сплошную линию, и затем, предлагая взятку за уход от ответственности, вдвойне нарушает законодательство. Данная проблема — прямая повестка работы нашего комитета», — сообщил пардаментарий.

Также, по его словам, «необходимо значительно ужесточать наказание за казнокрадство, в том числе при проведении государственных закупок».

Какое конкретно наказание предусматривается, когда поправки будут готовы и какая часть депутатов их поддерживает, не сообщается.