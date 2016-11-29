Канада расширила список персональных антироссийских санкций

Канадские власти расширили антироссийские санкции, включив в «черный список» дополнительно 15 человек, среди которых шестеро депутатов Государственной думы РФ от Крыма, сообщается на сайте МИД Канады.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что персональные санкции необходимы для давления на Москву и продолжат действовать до тех пор, пока Россия «полностью не будет соблюдать свои международные обязательства в отношении Украины».

МИД Канады также назвал вводимые санкции реакцией на выборы в ГД проживающих в Крыму депутатов, поскольку полуостров с точки зрения Оттавы не является частью российской территории.

Соответственно, таким образом Канада подчеркнула, что не признает легитимными результаты выборов в нижнюю палату российского парламента.

«Перед лицом растущей российской военной агрессии и незаконной оккупации Канада предприняла ряд шагов в защиту украинских граждан, работающих над восстановлением политической и экономической стабильности, в том числе вводя санкции в отношении ответственных за этот кризис», — заявил министр иностранных дел Канады Стефан Дион.