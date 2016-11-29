Финал Южноамериканского кубка отменили из-за крушения самолета в Колумбии

Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) приняла решение отменить финальный матч Южноамериканского кубка между бразильским «Шапекоэнсе» и колумбийским «Атлетико Насьональ» в связи с катастрофой самолета, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе». Об этом пишет мексиканский портал Sexenio.

Крушение самолета произошло в Колумбии. На борту находились 81 человек, включая членов «Шапекоэнсе», летевших на матч.

Как подтвердили в аэропорту близлежащего города, шесть человек выжили. Они доставлены в больницу. Среди выживших числится защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел.

На месте катастрофы продолжаются спасательные работы. На помощь спасателям власти страны направили силы армии. Вертолеты обеспечивают перевозку пассажиров.

Ранее сообщалось, что возможной причиной крушения самолета в Колумбии могла стать нехватка топлива.