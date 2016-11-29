Спортивный суд дисквалифицировал трех легкоатлеток из России

По решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) российские легкоатлетки Татьяна Чернова, Екатерина Шармина и Кристина Угарова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, говорится в сообщении на сайте организации.

Известно, что все три россиянки нарушили правила соревнований Международной федерации легкой атлетики (IAAF). Согласно результатам анализа их биологических паспортов спортсмена (БПС), легкоатлетки употребляли запрещенные вещества.

Семиборку Татьяну Чернову спортивный арбитраж дисквалифицировал на три года и восемь месяцев начиная с 5 февраля 2016 года за вычетом двух лет с 22 июля 2013 по 21 июля 2015 года (на этот период она была отстранена по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за провал допинг-теста с ЧМ-2009.

Кроме того, CAS аннулировал все спортивные достижения россиянки в период с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года — то есть, к примеру, золотую медаль чемпионата мира 2011 года и бронзу Олимпиады-2012.

Бегунью Екатерину Шармину суд в Лозанне наказал на три года с 7 декабря 2015-го и аннулировал ее показатели на соревнованиях с 17 июня 2011 года по 5 августа 2015 года, включая золото Универсиады в Казани.

Бегунья Кристина Угарова дисквалифицирована на два года с 7 сентября 2015-го. Кроме того, CAS аннулировал все ее спортивные заслуги с 26 июня 2012 года по 25 декабря 2012 года.

Решение суда также предполагает, что три российские легкоатлетки лишатся всех титулов, наград, рейтинговых очков и призовых выплат за периоды аннулирования их достижений в спорте.

CAS уточнил, что россиянки начали сдавать допинг-тесты несколько лет назад, но их биологические паспорта спортсменов были проанализированы только в минувшем году. На основании этого анализа и последовали выводы о применении легкоатлетками запрещенных препаратов.