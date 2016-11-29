Не менее 25 мировых лидеров приедут проститься с Фиделем Кастро

В церемонии прощания с президентом Кубы Фиделем Кастро примут участие не менее 25 мировых лидеров, сообщает венесуэльский портал El Universal со ссылкой на кубинский МИД.

В Гавану приедут лидеры 15 стран Латинской Америки и Африки, в том числе бывший король Испании Хуан Карлос.

Из европейских стран своего представителя пришлет только Греция, от нее приедет премьер-министр Алексис Ципрас.

Россию будет представлять спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент и вице-президент США не планируют принимать участие в церемонии прощания с Фиделем Кастро.

26 ноября действующий кубинский глава Рауль Кастро объявил о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

28 ноября на Площади революции в мемориальном комплексе имени Хосе Марти залпом из артиллерийских орудий началась церемония гражданской панихиды. С 30 ноября по 3 декабря урну с прахом Кастро провезут через всю страну. Похороны запланированы на 4 декабря.