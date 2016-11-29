Титул чемпиона мира по шахматам разыграют в тай-брейке

Кому достанется титул чемпиона мира по шахматам, станет известно 30 ноября по итогам тай-брейка, пишет «Газета.Ru».

Накануне, 28 ноября, претенденты на победу — российский гроссмейстер Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен — сыграли 12 партий, десять из которых завершились вничью. В результате общий счет в матче остался равным — 6:6, и на 30-м ходу игроки согласились на ничью.

Тай-брейк в их исполнении стартует с рапида (это четыре партии, ограниченные по времени — 25 минут каждая плюс 10 секунд на ход, где цвет фигур в первой партии определит победитель жеребьевки).

Если сильнейший не определится на этом этапе, состоится блиц — две партии с контролем пять минут + три секунды на ход.

Следующий этап в случае невыявления победителя — еще четыре блиц-матча из двух партий. Если же и тут чемпион не определится, шахматистам придется играть «армагеддон» — мини-поединок, в котором игрок с белыми фигурами будет иметь в своем распоряжении пять минут при четырех у противника, но при этом обязан побеждать.