Запашный предложил Минкульту провести цирковую реформу

Худрук Большого московского государственного цирка Аскольд Запашный призвал провести реформу системы управления российскими цирками. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мысли Запашного, цирки следует вывести из ведения Росгосцирка и распределить «между ключевыми компаниями, которые сложились после развала СССР».

При этом такие компании должны действовать под контролем Минкульта, «чтобы следить за тем, чтобы не было попыток коммерциализировать учреждения, чтобы они работали на индустрию». Об этом худрук Большого московского цирка заявил на заседании общественного совета при министерстве культуры.

В свою очередь, замминистра Александр Журавский предложил создать рабочую группу, которая бы занялась разработкой новой концепции развития цирков.

Состав рабочей группы должен быть утвержден до 1 февраля 2017 года.